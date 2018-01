Xi Jinping donne le coup d'envoi des exercices d’entraînement militaire annuels

视频播放位置 下载安装Flash播放器

Le président, également commandant en chef des armées, a demandé aux troupes d'être prêtes en tout temps

Le président Xi Jinping, également président de la Commission militaire centrale, a exhorté l'armée à continuer d'améliorer sa préparation au combat afin de pouvoir remporter des guerres modernes.

M. Xi a demandé à l'Armée populaire de libération (APL) et à la Force de police armée de se concentrer sur la formation opérationnelle, de la traiter avec une perspective stratégique et de s'assurer que cette formation est efficace.

Le commandant en chef, vêtu d'un uniforme de camouflage, a tenu ces propos alors qu'il présidait une grande cérémonie mercredi matin dans un champ de tir du nord de la Chine, marquant le début des exercices d'entraînement militaires annuels.

« Les commandants doivent diriger les entraînements et les exercices en fonction des situations de champ de bataille modernes et des conditions nécessaires pour mener des opérations conjointes. Ils doivent suivre les règles d'entraînement et s'assurer que la formation sera exécutée selon les normes les plus strictes », a déclaré M. Xi.

Il a ajouté que l'armée doit innover dans les méthodes de formation, améliorer le soutien logistique de la formation, renforcer l'inspection de la formation et mener des exercices de combat plus ciblés.

Les officiers et les soldats doivent être prêts à être déployés dans de vraies batailles à tout moment et n'importe où, et doivent pouvoir vaincre n'importe quel ennemi, selon le président Xi.

Tous les membres en uniforme de la Commission militaire centrale, plus de 7000 soldats et près de 300 armes lourdes telles que des chars de bataille et des véhicules de combat d'infanterie ont pris part à la cérémonie, tenue dans un champ de tir appartenant à l’armée de terre de l’APL et sous les ordres du Commandement du théâtre d’opérations du centre.

Les troupes de l’Armée de terre, de la Marine, de l'Armée de l’air, de la Force de soutien stratégique et de la Police armée ont regardé une retransmission en direct dans plus de 4000 casernes militaires et camps d'entraînement à travers le pays, a fait savoir le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le ministère a déclaré que c'était la première fois que la Commission militaire centrale organisait un événement pour ouvrir les sessions d’entraînement annuelles.

Après la cérémonie, les soldats, les chars et les véhicules blindés du champ de tir ont commencé à se déplacer vers une zone plus éloignée et ont débuté leur entraînement.





Dans plusieurs bases, les unités de l'APL et de la Police armée ont commencé à mener des exercices après l'événement. L’Armée de terre a envoyé une de ses brigades combinées pour effectuer un exercice de tir réel dans le nord de la Chine, impliquant des véhicules d'assaut et des hélicoptères. La Marine a mobilisé ses soldats, véhicules amphibies et navires pour un exercice d'embarquement à partir d'un port naval dans le sud de la Chine. L’Armée de l’air a elle utilisé plusieurs avions de combat et avions d'entraînement à partir d'une base d'essais et de formation pour simuler des combats aériens et des attaques de cibles au sol. La Force de fusées a mené un exercice de redéploiement en utilisant l'une de ses brigades de missiles balistiques à courte portée, et le corps de la Police armée de Beijing a effectué un exercice d'intervention d'urgence.