La disparition des paiements en liquide se confirme en Chine

Le 27 juin 2017, une femme effectue des achats en scannant un code QR avec son téléphone sur un marché de fruits et légumes à Beijing. En l'absence d'une « culture de la carte de crédit », la Chine a vite adopté les paiements mobiles, en particulier dans les petites villes et les zones rurales.

WeChat et Alipay, deux grandes plates-formes de paiement en ligne en Chine, encouragent les consommateurs à sortir sans argent liquide et sans carte bleue durant le mois d'août. La Chine se distingue par la popularité des paiements mobiles. Un récent rapport effectué conjointement par Tencent, l'Institut de finance Chongyang de l'Université Renmin de Chine, et la société française Ipsos, affirme que 84 % des Chinois sont « à l'aise » s'ils sortent seulement munis de leur smartphone, sans argent sur eux.

Ce rapport publié lundi révèle également que plus de 70 % des 6 500 répondants affirment pouvoir vivre plus d'une semaine avec seulement 100 yuans (15 dollars) en poche, et 52 % disent n'utiliser du liquide que pour 20 % de leur consommation mensuelle totale.

Mei Houdui, vendeur de produits électroniques à Shenzhen, fait part d'un moment « étrange » qui lui est arrivé récemment : il voulait emprunter un billet pour le donner comme argent de poche à son enfant à l'occasion d'une fête, mais n'a pas pu le faire, car personne autour de lui n'avait un sou en liquide.

Un gros marché

Ce nouveau mode de paiement a conquis les consommateurs chinois grâce à son côté pratique et sa flexibilité, ce qui a réduit la part de marché des paiements en espèces et par carte.

Les données de la Banque populaire de Chine montrent que 157 milliards de yuans ont été réglés par des smartphones en Chine l'année dernière, plus de 200 fois plus qu'aux Etats-Unis sur la même période. Ce total devrait continuer d'augmenter de 50 % par an, selon la banque centrale.

